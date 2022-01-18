Kimse şaşırmadı! Küçük Sırlar'ın Heves'i Dilara Öztunç'un yeni mesleği

Küçük Sırlar dizisindeki Heves karakteriyle hafızalara kazınan Dilara Öztunç, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisi, güçlü kadrosu ve konusuyla döneme damgasını vurmuştu.

Merve Boluğur, Burak Özçivit, Gonca Vuslateri, Sinem Kobal gibi genç yeteneklerin hünerlerini sergilediği dizide, güzelliğiyle konuşulan "Heves" karakteri, yıllar sonra gündem oldu.

Dilara Öztunç'un son halini görenler, hayretler içinde kaldı.

INFLUENCER OLDU

Çılgın tarzı ve burnundaki hızmayla ve genç kızlara rol model olan tarzıyla sevilen Öztunç, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Mayıs 2019 tarihinde, Umut Kızıltan ile dünya evine giren Öztunç, bol bol seyahat ediyor, takipçileriyle sık sık hayatını paylaşıyor.

Öztunç'un yıllar içerisindeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.