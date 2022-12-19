Damadın halası, çiftin yanına gelerek yeğeninin elini tutunca gelin kıskançlık krizini durduramadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Düğün ve kına merasimlerinde gelin ve damada yapılan ilginç şakalar gündeme gelirken, bu kez kıskançlık krizi damga vurdu.

Bir kına gecesinde yaşanan olayda, damadın halası çiftin yanına geldi.

Burada hala, yeğeninin elini tutarken gelinin bakışları bir anda değişti.

Bakışları giderek ciddileşen gelin, pür dikkat halası ile damadı izledi.

Gelin kıskançlık krizine girdi

Kıskançlık krizine giren gelinin yakınları ise hala ile damadın ellerini ayırmak için müdahalede bulundu.

Hala, buna rağmen yeğeninin elini tutmaya devam ederek kameraya poz verdi.

Yaşanan ilginç anlar sosyal medyada paylaşılınca viral oldu.

İşte o anlar...

Kına gecesinde kıskançlık krizine giren gelin viral oldu VİDEO

