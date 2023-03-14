Kınalı Kar'ın Deli Kamber'ini gören tanıyamadı! "Bir de yıllar vurmuş" Bir döneme damgasını vuran töre dizisi Kınalı Kar dizisinde köyün delisi Kamber karakterini canlandıran Murat Daltaban, şimdilerde 56 yaşında... Eskiye göre oldukça değişen oyuncuyu görenler, şaşıp kalıyor.

2002-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kınalı Kar, büyük ilgi gören bir yapımdı. Osman Yağmurdereli'nin yapımcısı olduğu, töre konusunu işleyen dizide Emrah, Özlem Conker, Mustafa Avkıran, Nurseli İdiz, Engin Şenkan, Seren Fosforoğlu gibi isimler yer aldı. Gönüllü olarak Kınalı Kar köyünde öğretmenlik yapmaya başlayan Ali ve köy ağasının kızı Nazar'ın aşkını anlatan dizi 90.bölümü ile ekranlara veda etti. Kınalı Kar, yıllar sonra dahi hafızalardaki yerini korumayı başarıyor. Diziye köyün delisi Kamber karakteri de damga vurdu. Murat Daltaban'ın canlandırdığı Kamber, seyircilerin zaman zaman merak konusu olurken, son halini görenler adeta tanıyamadı. Kamber yaşlandı Kınalı Kar'ın Kamber'i Murat Daltaban'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırtacak cinsten. Yıllara meydan okuyan oyuncu, şimdiki hali ile çok başka görünüyor. Daltaban, son olarak Duy Beni dizisinde rol aldı. 56 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler, "Kamber'den eser yok", "Yıllar acımamış", "Deli Kamber'e bak sen" gibi yorumlar yaptı. İşte Kınalı Kar'ın Kamber'i...