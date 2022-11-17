Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker gittikçe güzelleşti! Manken gibi fiziğiyle dumur etti

Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker gittikçe güzelleşti! Manken gibi fiziğiyle dumur etti

Bir döneme damgasını vuran töre dizisi Kınalı Kar dizisinde Nazar karakterini canlandıran Özlem Conker'in şimdiki halini görenler, beğenmeden geçemedi.

Cabbar Ağa, Deli Kamber, Nazar, Ömer...

2002-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kınalı Kar, büyük ilgi gören bir yapımdı.

Osman Yağmurdereli'nin yapımcısı olduğu, töre konusunu işleyen dizide Emrah, Özlem Conker, Mustafa Avkıran, Nurseli İdiz, Engin Şenkan, Seren Fosforoğlu gibi isimler yer aldı.

Gönüllü olarak Kınalı Kar köyünde öğretmenlik yapmaya başlayan Ali ve köy ağasının kızı Nazar'ın aşkını anlatan dizi 90.bölümü ile ekranlara veda etti.

Kınalı Kar, yıllar sonra dahi hafızalardaki yerini korumayı başarıyor.

Dizide zalim köy ağası Cabbar'ın kızı Nazar'ı oynayan Özlem Conker ise performansı ile unutulmayanlar arasında.

Yıllandıkça güzelleşti

Özlem Conker'in yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırtacak cinsten. Yıllara meydan okuyan oyuncu, şimdiki hali ile adeta büyülüyor.

Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Özlem Conker, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

49 yaşındaki Özlem Conker'in paylaşımlarına ise ''Kim inanır 50'ye merdiven dayadığına'' ve ''Yıllar sizi es geçmiş'' gibi yorumlar geliyor.