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    • Kiralık Aşk'ın Defne'si pencere önü pozuyla 'Aman bacaklarını çok açma' dedirtti! 'İşte Ömer'in Defne'si'

    Kiralık Aşk'ın Defne'si pencere önü pozuyla 'Aman bacaklarını çok açma' dedirtti! 'İşte Ömer'in Defne'si'

    Kiralık Aşk dizisinde Defne karakterine hayat veren Elçin Sangu, son pozu ile görenleri hayran bıraktı. Güzelliğini ve kusursuz fiziğini sergileyen Sangu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 15:00
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    Kiralık Aşk'ın Defne'si pencere önü pozuyla 'Aman bacaklarını çok açma' dedirtti! 'İşte Ömer'in Defne'si'

    Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen ve Onur Büyüktopçu'nun paylaştığı Kiralık Aşk, 2 sezon sürdü.

    Star TV ekranlarında yayınlanan dizide Barış Arduç "Ömer" Elçin Sangu ise hayat verdiği "Defne" karakteri ile ününe ün kattı.

    Hayat verdiği Defne karakteri sayesinde kariyerinde hızlı bir atılım yapan Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

    Mersin Üniversitesi'nde Opera Bölümü'nü okuyan ve bugüne kadar sayısız projede yer alan Sangu, Defne rolüyle üç Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere 20 ödüle aday gösterildi.

    2021 yılında Yalancılar ve Mumları adlı dizide Ceyda karakterine hayat veren ve uzun zamandır ekranda olmayan Sangu, sarı saçları ile eleştiri almıştı.

    Ceyda karakteri nedeniyle saçlarını sarı yapan ardından ise eski kızıl rengine dönen oyuncu, yeniden Kiralık Aşk günlerini hatırlattı.

    Güzelliği ve kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Elçin Sangu, son pozu ile hayranlarından tam not aldı.

    Pencere önünde verdiği poz ile fiziğini gözler önüne seren oyuncuya, "Ömer'in Defne'sine bakın" denildi.

    Elçin Sangu şov yaptı

    Elçin Sangu, Yalancılar ve Mumları dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan uzak kaldı. Uzun zamandır sessiz olan oyuncu, sosyal medya paylaşımları ile takipçilerini büyülüyor.

    Son olarak siyah bir elbise ile camın önünde poz veren Sangu, görenin aklını başından aldı.

    Kiralık Aşk ın Defne si pencere önü pozuyla Aman bacaklarını çok açma dedirtti! İşte Ömer in Defne si #1

    Pencere önünde bacak dekolteli poz veren Sangu'ya, "Camdaki kız", "Çok güzelsin be kuzum", "Yaktın yine kızıl prensesim" gibi yorumlar yapıldı.

    Kiralık Aşk ın Defne si pencere önü pozuyla Aman bacaklarını çok açma dedirtti! İşte Ömer in Defne si #2


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