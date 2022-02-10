Kiralık Aşk'ın sarı fırtınası Yasemin'in tesettürlü hali sosyal medyayı salladı! 'İki farklı insan gibi...'

Kiralık Aşk dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Sinem Öztürk, Huzur Sokağı dizisi için imaj değiştirdi. Yıllar önce ekrana gelen dizide tesettür takan Öztürk, görenleri bir hayli şaşırttı.

Başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen ve Onur Büyüktopçu'nun paylaştığı Kiralık Aşk, Star TV ekranlarında yayınlandı.

2015 yılında yayınlanmaya başlayan ve içerisinde komediden aşka kadar birçok konuyu barındıran dizi, 2017 yılında final verdi.

Dizinin başrol oyuncularından Elçin Sangu Defne'yi Barış Arduç ise Ömer'i canlandırarak, büyük bir üne kavuştu.

Özellikle ilk sezonu ile reyting rekorları kıran dizide beğenilen bir diğer karakter ise Yasemin'i canlandıran Sinem Öztürk oldu.

Sarı saçları ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Sinem Öztürk, dizide Ömer'e aşık olan ancak bir türlü aşkına karşılık bulamayan hırslı bir kadını canlandırdı.

Kalp kırıklığını Sinan'ın aşkında sarmaya çalışan Yasemin karakteri, dizinin 2. sezonundan sonra kadroda yer almadı.

Sinem Öztürk'ün diziden ayrılması şüphesiz kan kaybına neden oldu ama Kiralık Aşk bir süre daha devam etti.

Şimdilerde iki erkek çocuk annesi olan ve birçok başarılı yapımda yer alan oyuncu, tesettürlü haliyle olay oldu.

SİNEM ÖZTÜRK'ÜN TESETTÜRLÜ HALİ

Şule Yüksel Şenler'in aynı isimli romanından uyarlanan ve 2012 tarihinde ATV'de yayınlanan Huzur Sokağı, herkesin sevdiği bir proje oldu.

Kutsi, Sinem Öztürk, Feyza Çıpa, Güven Hokna ve Selin Demiratar'ın başrollerinde yer aldığı dizi, 2 sezon sürdü ve 67. bölümde final verdi.

Herkesin büyük özlem duyduğu, huzurlu bir semtin aynı mahallesinde yaşayan ve birbirine zıt iki kişinin yaşadığı dramatik aşk hikayesinin anlatıldığı dizide Sinem Öztürk, tesettür taktı.

Sinem Öztürk canlandırdığı karakter gereği tesettür takarken, o halleri yıllar sonra gündeme getirildi. Kiralık Aşk dizisindeki sarışın haliyle hatırladığımız Öztürk'ün tesettürlü halleri ise hayranları tarafından beğenildi.

Ünlü ve başarılı oyuncunun tesettürlü halleri için yorum yapanlar, "Her halin ayrı güzelmiş" demeden geçemedi.

İŞTE SİNEM ÖZTÜRK'ÜN TESETÜRLÜ KARELERİ