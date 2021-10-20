Kırgın Çiçekler'den Kanunsuz Topraklar'a flaş transfer! O isim üç yıl sonra ekranlara dönüyor

Kırgın Çiçekler'den Kanunsuz Topraklar'a flaş transfer! O isim üç yıl sonra ekranlara dönüyor

3 sezon boyunca ATV'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Cemre karakterine hayat veren Hazar Motan, FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna katıldı.

2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Kırgın Çiçekler dizisinde Cemre karakterini canlandıran Hazar Motan, performansıyla kariyerinde büyük bir sıçrama yaşamıştı.

Motan, Kırgın Çiçekler'in final yapmasının ardından 2018 yılında yayınlanan ''Can Kırıkları'' isimli dizide rol almış ancak bu dizinin ömrü kısa sürmüştü.

Can Kırıkları'ndan sonra setlere ara veren 30 yaşındaki oyuncu, yaklaşık üç yıllık aradan sonra hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR İLE DÖNÜYOR

Hazar Motan, başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in yer aldığı FOX TV'nin Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Motan, yönetmenliğini Faruk Teber ile Yasin Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Zülküf Yücel'in kaleme aldığı dizide Hatçe isimli bir karaktere hayat verecek.

1930’lu yılların Zonguldak'ında yaşanan bir kahramanlık öyküsünü ve engellerle sınanan bir aşk hikâyesini ekranşlara taşıyan dizinin oyuncu kadrosuna Motan'ın yanı sıra Özlem Tokarslan ile Beyti Engin de katıldı.