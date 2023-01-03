Kırgın Çiçekler'in Cemre'si cesur dekoltesi ile Instagram'ı kasıp kavurdu! "Kırgın değil cesur çiçek"

Kırgın Çiçekler'in Cemre'si cesur dekoltesi ile Instagram'ı kasıp kavurdu! "Kırgın değil cesur çiçek"

Kırgın Çiçekler dizisinde Cemre'ye hayat veren Hazar Motan, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden güzel pozlar ile hayranlarının aklını adeta başından aldı.

13 Aralık 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hazar Motan, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

1997 yılında gösterime giren Yanlış Saksının Çiçeği filminde çocuk oyuncu olarak yer alan Motan, setlere de bu sayede adım attı.

2004 yılına gelindiğinde Damatlık Şapka isimli kısa filmde Güllü karakterini canlandıran oyuncu, 2014 yılında da Diğer Yarım dizisinde oynadı.

Bu dizilerden ziyade Hazar Motan'ın yıldızı Kırgın Çiçekler sayesinde parlamaya başladı. 2015 yılında ATV'de yayın hayatına başlayan Kırgın Çiçekler, duygusal hikayesiyle dikkati çekti.

Beş kızın hayata karşı mücadelesini anlatan ve yayınladığı dönem birçok ödüle de layık görülen dizide Hazar Motan, Cemre'ye hayat verdi.

Cemre karakterini başarı ile canlandıran ve adını duyuran oyuncu, 2021-2022 yılında Kanunsuz Topraklar'da yer aldı.

Veda Mektubu'nda Buse'ye hayat verip geri dönmeye hazırlanan Motan, sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkıyor.

Güzelliğinden ve formundan bir şey kaybetmeyen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Hazar Motan'ın güzelliği

Çok fazla fotoğraf paylaşmayan Hazar Motan, sosyal medyanın aktif isimlerinden biris değil. Ancak fotoğraflarının üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, gündeme gelmeye devam ediyor.

Paylaştığı karelerde güzelliğini ortaya çıkaran Hazar Motan, evdeki zamanlarını ise çizim yaparak geçiriyor. Sakin bir yaşantısı olan Motan, basından uzak durmaya çalışıyor.

Çok fazla cesur kareler paylaşmayan ancak giydiğini kendisine yakıştıran Motan'n bazı fotoğrafları beğeni ve yorum rekoru kırdı. Kırgın Çiçekler'den bu yana kendisine hayran olanlar da kalpli emojilerle fotoğrafların altını doldurmayı ihmal etmedi.