Kırgın Çiçekler'in Kader'i ekranlara bomba gibi dönüyor! EDHO'nun usta ismiyle aynı diziye denk düştü

Kırgın Çiçekler'in Kader'i ekranlara bomba gibi dönüyor! EDHO'nun usta ismiyle aynı diziye denk düştü

Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Kader karakteriyle akıllara kazınan Naz Çağla Irmak, yeni sezondaki projesini seçti. Irmak, EDHO'nun yıldızı Uğur Yücel ile birlikte aynı dizide rol alacak.

2015-2018 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi, büyük ses ses getirmiş ve yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Toplam 3 sezon süren ve 113. bölümünde final yapan Kırgın Çiçekler dizisinin başrollerinde İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Naz Çağla Irmak ve Aleyna Solaker yer almıştı.

Anne ve babasını kaybeden kızların hayatını ekranlara taşıyan dizide, yetimhanede yaşayan genç kızlardan biri olan Kader karakterine Naz Çağla Irmak hayat vermişti.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Çağla Irmak, ''Demir Kadın Neslican'' filmiyle setlere geri dönmüştü.

Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Irmak, rolü için saçlarını kazıtmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve adından söz ettirmişti.

Irmak'ın yeni sezonda ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken bomba bir haber geldi.

HAKİM DİZİSİYLE DÖNÜYOR

Güzel oyuncu Naz Çağla Irmak, Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan ATV'nin yeni dizisi Hakim'in kadrosuna dahil oldu.

Çağla Irmak, 4 Nisan Pazartesi günü yayın hayatına başlayacak olan Hakim dizisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Uğur Yücel ile birlikte rol alacak.

Öte yandan merakla beklenen dizinin kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman ve Gülsen Tuncer gibi başarılı isimler yer alıyor.