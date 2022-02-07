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    Kırgın Çiçekler'in 'Kemalim yapmaz' Mesude'si çok değişti! Asıl şimdi görün...

    Kırgın Çiçekler dizisinde Mesude karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Derya Artemel, sosyal medya pozlarıyla görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 18:00
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    Kırgın Çiçekler'in 'Kemalim yapmaz' Mesude'si çok değişti! Asıl şimdi görün...

    Bir döneme damga vuran Aliye ve Zerda dizilerinde yer alan ünlü oyuncu Derya Artemel, son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde rol aldı.

    Mesude karakterini oynayan Artemel, seyircilerin aklına "Kemalim yapmaz" repliği ile kazındı.

    Uzun süredir ekranlarda yer alamayan yıldız oyuncunun son hali ise gündem oldu.

    KEMALİM YAPMAZ MESUDE'NİN SON HALİ

    41 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadaki pozları, güzelliğiyle adeta görenleri büyüledi.

    Ünlü tiyatrocu Memetcan Diper ile mutlu bir evlilik yapan ünlü oyuncu şu sıralar dünyaya yeni gelen bebeğiyle ilgileniyor.

    İşte Kırgın Çiçekler'in Mesude'si Derya Artemel'in değişimi...

    Kırgın Çiçekler in Kemalim yapmaz Mesude si çok değişti! Asıl şimdi görün... #1

    Kırgın Çiçekler in Kemalim yapmaz Mesude si çok değişti! Asıl şimdi görün... #2

    Kırgın Çiçekler in Kemalim yapmaz Mesude si çok değişti! Asıl şimdi görün... #3

    Kırgın Çiçekler in Kemalim yapmaz Mesude si çok değişti! Asıl şimdi görün... #4

    Kırgın Çiçekler in Kemalim yapmaz Mesude si çok değişti! Asıl şimdi görün... #5

    Kırgın Çiçekler in Kemalim yapmaz Mesude si çok değişti! Asıl şimdi görün... #6

    Kırgın Çiçekler in Kemalim yapmaz Mesude si çok değişti! Asıl şimdi görün... #7


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