Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker yaptırdığı estetikler nedeniyle tanınmıyor

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından ilgiyle izlenen Kırgın Çiçekler, oyuncuları ile gündeme geldi. Dizide Meral karakterine hayat veren Aleyna Solaker, bambaşka biri oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından ilgiyle izlenen Kırgın Çiçekler, konuşulmaya devam ediyor.

Başrollerinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Çağla Irmak, Aleyna Solaker, Hazar Motan, Mehmet Aykaç, Arif Diren, Sacide Taşaner, Zeynep Irgat gibi birçok oyuncunun yer aldığı dizi, tekrarlarıyla bile adından söz ettiriyor.

Birçok genç oyuncu bu projede yer alarak kendisini gösterme şansı buldu ve farklı yapımlar için el sıkıştı.

Bu genç oyunculardan birisi olan ve uzun süredir ekranlarda yer almayan Aleyna Solaker, değişimi ile gündeme geldi.

Dizide Meral karakterine hayat veren ve hem sesi hem de oyunculuğu ile dikkati çeken Solaker, geçen zaman içerisinde bambaşka biri oldu.

ALEYNA SOLAKER'İN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker son haliyle dikkat çekti. Solaker, iddialı pozlarıyla olay oldu.

Geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda ekranlara geri dönmek istediğini söyleyen Solaker, Instagram'dan sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflar ne kadar değiştiğini gözler önüne sererken, estetik iddiaları ise gündemden düşmüyor.