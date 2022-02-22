Kırgın Çiçekler'in Sedef'i, ekranların çirkef karakteriydi! O isim mankenlere taş çıkarır hale geldi...

2008'de Kayıp Prenses isimli dizi ile hayatımıza giren Elif Ceren Balıkçı, geçen zamanda içerisinde kocaman bir genç kız oldu. Güzelliğine güzellik katan oyuncu, görenleri hayrete düşürdü.

2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlanan Kırgın Çiçekler'in yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otururken, senaryosunu Gül Abus ve Semerci Yelda Eroğlu kaleme aldı.

Toplam 3 sezon süren ve 113. bölümünde final veren dizinin başrollerinde; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker yer aldı.

Dramatik bir hikayesi olan diziye sonradan dahil olan Elif Ceren Balıkçı ise Sedef karakteri ile seyircisinin karşısına çıktı.

Çocuk yaşlardan beri setlerde olan ve hayatımıza 2008 yılında yayınlanan Kayıp Prenses dizisi ile giren oyuncu, birçok başarılı projede yer aldı.

Bez Bebek dizisinin ardından popülaritesini iyice artıran güzel isim, yaşadığı değişim ile konuşuluyor.

Ünlü ismin son halini gören hayranları, "Sana ne oldu?" , "Çok güzelleşmişsin" demeden geçmiyor.

ELİF CEREN BALIKÇI'NIN SON HALİ

Kayıp Prenses dizisinde Nil karakterine hayat veren Elif Ceren Balıkçı, Bez Bebek dizisinin Pompi'si olarak tanındı.

2013 yılında yayınlanan Merhamet'te Özgü Namal'ın çocukluğunu canlandıran yıldız isim, şimdilerde mankenlere taş çıkarır hale geldi.

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Esra'ya hayat veren Elif Ceren Balıkçı, değişimi ile parmak ısırtıyor.

1999 yılında dünyaya gelen ve sırasıyla; Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi dizilerde yer alan genç isim, sosyal medya pozları ile beğeni topluyor.

Güzelleştiği ve değiştiği gören oyuncuyu tanımakta zorlananlar, çocukluk fotoğraflarını görünce hatırlayabiliyor.