Kırgın Çiçekler'in senaristinden güçlü bir dizi geliyor! Kadroda Hercai'nin yıldızı var

Kırgın Çiçekler'in senaristinden güçlü bir dizi geliyor! Kadroda Hercai'nin yıldızı var

Bir döneme damga vuran Kırgın Çiçekler dizisinin senaristi Burcu Över, 'Masum ve Güzel' kod adlı diziyle dönüş yapıyor. Hazırlıkları devam eden dizide, Sude Zülal Güler ve Doğan Bayraktar yer alıyor.

Bir döneme damgasını vuran ''Kırgın Çiçekler'', ''Aşk ve Mavi'' ve ''Koca Koca Yalanlar'' gibi dizileri kaleme alan Burcu Över, oldukça iddialı bir dizi için kolları sıvadı.

Başarılı senarist, şimdilerde yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği ''Masum ve Güzel'' kod adlı diziyi kaleme alıyor.

Başta Özcan Deniz'in de ortak yapımcı ve yönetmen olarak adının geçtiği diziyi Avşar Film tek başına yapacak.

Ön hazırlıkları bitmek üzere olan Masum ve Güzel dizisinin kadrosunda yer alan isimler de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

HERCAİ'NİN YILDIZI KADRODA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Masum ve Güzel dizisi için ''Hercai'' dizisiyle yıldızı parlayan Doğan Bayraktar ve ''İsimsizler'' dizisiyle adından söz ettiren Sude Zülal Güler ile anlaşıldı.

Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturacağı dizi, yetimhanede büyüyen iki genç kızın etkileyici hikâyesi ekrana taşıyacak.

Oldukça iddialı olan proje için adı geçen isimler arasında Yasak Elma'nın yıldızı Gülenay Kalkan ve Bahar Şahin de yer alıyor.