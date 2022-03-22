Kırgın Çiçekler'in sinsirella Defne'si değişimiyle akılları baştan aldı! 'Aman Allah'ım bu ne güzellik'

Kırgın Çiçekler'in sinsirella Defne'si değişimiyle akılları baştan aldı! 'Aman Allah'ım bu ne güzellik'

Kırgın Çiçekler dizisinde yer alan ve Defne'ye hayat veren Nil Keser, değişimiyle şaşırttı. Keser'in değişimini gören hayranları, "Estetik mi yaptırdın? Kesin estetik var" tarzında yorumlar yaptı.

2015-2018 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi, o döneme damga vurdu ve ses getirdi.

Başrollerini İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'ın paylaştığı dizi, anne ve babasını kaybeden kızların hayatını mercek altına aldı.

Bu kızların yaşamı ve hayatlarına giren kişileri konu alan dizide Nil Keser, Defne karakterine hayat verdi.

Kötü bir karakteri canlandıran ancak oyunculuğu ile beğenilen Nil Keser, geçen zamanda ise kendisini bir hayli yeniledi.

Saçlarını kısacık kestiren ve güzelliğine güzellik katan oyuncu ile ilgili estetik iddiaları gündeme getirildi.

Bazı takipçileri Nil Keser'in karelerine, "Estetik mi yaptırdın?" Bu nasıl değişim?" tarzında binlerce yorum yaptı.

NİL KESER'İN DEĞİŞİMİ

Kamera karşısına ilk kez Çılgın Dershane Üniversite ile geçen Nil Keser, asıl çıkışını Kırgın Çiçekler sayesinde yaşadı.

2015'te Bizim Hikaye isimli filmde yer alan Keser, Kırgın Çiçekler'de ise kötü bir karakterdeydi. Dizi bittikten sonra ekranlarda yer almayan güzel isim, sosyal medya üzerinden ise bir hayli aktif.

Yenilediği imajını takipçileriyle paylaşan güzel isim, son olarak Kırgın Çiçekler'de rol alan arkadaşı Hazar Motan'ın sergisine katıldı.

Sergideki kısacık saçları, zayıflığı ve güzelliği ile dikkatleri çeken Keser, hayranlarından bolca yorum aldı.

Bazı hayranları estetik yaptırdığını belirtirken bazıları ise her halinin güzel olduğunu ve estetik yaptırmadığını belirtti.