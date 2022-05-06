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    • Kırgın Çiçekler'in yıldızı İyilik dizisiyle ekranlara döndü! Yakışıklı oyuncu 'Koray' rolünü kaptı

    Kırgın Çiçekler'in yıldızı İyilik dizisiyle ekranlara döndü! Yakışıklı oyuncu 'Koray' rolünü kaptı

    Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Toprak karakteriyle akıllara kazınan Özgür Çevik, Fox TV'de yayınlanan İyilik dizisinin kadrosuna dahil oldu. Çevik, dizide Koray karakterine hayat verecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 12:09
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    Kırgın Çiçekler'in yıldızı İyilik dizisiyle ekranlara döndü! Yakışıklı oyuncu 'Koray' rolünü kaptı

    Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği Medyapım imzalı Fox TV'nin yeni yaz dizisi İyilik, geçtiğimiz cuma ilk bölümüyle ekranlara geldi.

    Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi başarılı isimlerin yer aldığı İyilik dizisi, ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

    Güney Kore dizisi The Queen's House'tan uyarlanan ve bir ihanet hikayesini anlatan İylik dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

    Özgür Çevik İyilik dizisiyle dönüyor

    Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği Niko karakteriyle adını duyuran ve son olarak Canevim dizisinde rol alan Özgür Çevik, İyilik dizisinin kadrosuna Koray karakteriyle dahil oldu.

    Başarılı oyuncu Özgür Çevik; üniversite yıllarından beri Neslihan’a (Hatice Şendil) tutkun ancak hiçbir zaman karşılığını alamamış, aşkı içinde hep yara kalmış başarılı bir psikiatr olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Kırgın Çiçekler in yıldızı İyilik dizisiyle ekranlara döndü! Yakışıklı oyuncu Koray rolünü kaptı #1

    Kırgın Çiçekler in yıldızı İyilik dizisiyle ekranlara döndü! Yakışıklı oyuncu Koray rolünü kaptı #2


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