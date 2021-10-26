Kırık Hayatlar final mi yaptı, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman, hangi kanalda?

Kırık Hayatlar final mi yaptı, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman, hangi kanalda?

Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Kırık Hayatlar dizisi, bugün de Kanal D yayın akışında yer almadı. Peki Kırık Hayatlar final mi yaptı, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman, hangi kanalda?

Yapımını Nöbetçi Yapım'ın, yapımcılığını ise Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği günlük dizi ''Kırık Hayatlar'', büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan'ın oturduğu, senaryosunu Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik'in kaleme aldığı Kırık Hayatlar dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Hafta içi her gün saat 11.00'de Kanal D ekranlarına gelen gündüz kuşağı dizisi Kırık Hayatlar, Kanal D'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Bu durum dizinin sıkı takipçilerinde merak uyandırdı.

Normal şartlarda her gün 11.00'de izleyiciyle buluşan yapımın akıbeti belli oldu. Peki Kırık Hayatlar final mi yaptı, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

KIRIK HAYATLAR FİNAL Mİ YAPTI, NEDEN YOK?

Saat 11:00'den itibaren Kanal D ekranlarında ''Kırık Hayatlar'' dizisi yerine ''Evim Şahane'' programı izleyenlerle buluşacak.

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı Kırık Hayatlar, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13.00'te TeVE 2 kanalında yayınlanacak.