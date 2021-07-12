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    Kırmızı halıda Bella Hadid rüzgarı! Akciğer kolyesiyle gündemde...

    Festivalin ilk gününde kırmızı halıda boy gösteren Bella Hadid, kıyafeti ve aksesuarıyla gecenin unutulmaz isimleri arasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 09:36
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    Kırmızı halıda Bella Hadid rüzgarı! Akciğer kolyesiyle gündemde...

    74. Cannes Film Festivali'nde Tre Piani filminin ön gösterimi yapıldı. Bella Hadid'in seçtiği kıyafet ve kolyesiyle damga vurdu.

    AKCİĞERE BENZETİLDİ

    Geçtiğimiz haftalarda Filistin'e destek mesajlarıyla gündeme gelen ve  sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapan Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde göğüs dekoltesindeki akciğeri andıran kolyeli dekoltesi çok konuşuldu.

    Hadid, paylaşımları arasına yeni sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı da ekledi, ancak sevgilisinin ismini vermemek için kendisini etiketlemedi.

    Kırmızı halıda Bella Hadid rüzgarı! Akciğer kolyesiyle gündemde... #1

    Kırmızı halıda Bella Hadid rüzgarı! Akciğer kolyesiyle gündemde... #2

    Kırmızı halıda Bella Hadid rüzgarı! Akciğer kolyesiyle gündemde... #3

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