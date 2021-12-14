Euro
16.2312
3.93%
Dolar
14.3467
3.72%
Altın
816.01
2.66%
Borsa
2.146
2.1%
Bitcoin
683.006
-1.28%
BTXN Coin
41.50
-2.30%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kırmızı halının cesur güzeli! Zendaya, 'Örümcek Adam' dekoltesiyle göz kamaştırdı

    Rol aldığı Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminin galasına katılan Zendaya, cesur kıyafet seçimiyle kırmızı halıda herkesten rol çaldı
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 16:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırmızı halının cesur güzeli! Zendaya, 'Örümcek Adam' dekoltesiyle göz kamaştırdı

    Merakla beklenen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filminin dün Los Angeles galası yapıldı.

    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya ile ünlü aktör Tom Holland, gala kırmızı halısının yıldızları oldu.

    Filmde başrolleri paylaşan çift, kırmızı halıda birlikte poz verirken, özellikle Zendaya, cesur kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

    ZENDAYA'DAN CESUR SEÇİM

    Her ikisi de 25 yaşında olan oyuncu çift, kameralara neşeli pozlar verdi.

    Galaya Maison Valentino imzalı elbiseyle katılan Zendaya, örümcek maskeli haliyle de dikkat çekti.

    Cesur dekoltesiyle öne çıkan Zendaya, filmde Örümcek Adam’ı canlandıran sevgilisi Tom Holland başta olmak üzere, tüm kadrodan rol çaldı.

    Kırmızı halının cesur güzeli! Zendaya, Örümcek Adam dekoltesiyle göz kamaştırdı #1

    Kırmızı halının cesur güzeli! Zendaya, Örümcek Adam dekoltesiyle göz kamaştırdı #2

    Kırmızı halının cesur güzeli! Zendaya, Örümcek Adam dekoltesiyle göz kamaştırdı #3

    Kırmızı halının cesur güzeli! Zendaya, Örümcek Adam dekoltesiyle göz kamaştırdı #4

    Kırmızı halının cesur güzeli! Zendaya, Örümcek Adam dekoltesiyle göz kamaştırdı #5

    Kırmızı halının cesur güzeli! Zendaya, Örümcek Adam dekoltesiyle göz kamaştırdı #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir