Kırmızı halıya damga vurdu! Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez dekoltesiyle fırtınalar estirdi! Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez son Instagram paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Georgina Rodriguez'in beğeni toplayan o pozları..

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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez iddialı pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez Instagram pozları ile sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Georgina Rodriguez, bu yıl 80. kez düzenlenen Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüdü.

Kırmızı bir elbise tercih eden Georgina Rodriguez objektiflerin odağında yer aldı.

Georgina Rodriguez ve Cristiano Ronaldo çifti 2016 yılından bu yana aşk yaşıyorlar.

Birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan Georgina Rodriguez, bu kez Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile gündeme geldi.

İşte Georgina Rodriguez'in Venedik Film Festivali'nde verdiği pozlar..