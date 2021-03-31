Kırmızı Kamyon dizisi Uğur kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Show TV'nin yeni dizisi ‘Kırmızı Kamyon’un başrol karakteri Uğur, seyircilerin merak konusu oldu. Kırmızı Kamyon Uğur kimdir, Görkem Sevindik hakkında bilgiler araştırılıyor..

Kırmızı Kamyon’un merakla beklenen ilk bölümü bu akşam ekranlara geliyor.

Her hafta çarşamba akşamları yayınlanacak olan ‘Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, gibi isimler yer alıyor.

Dizide ön plana çıkan Uğur karakteri seyircilerin araştırma konusu oldu. Görkem Sevindik'in canlandırdığı Uğur kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında, nereli gibi sorular merak ediliyor.

Peki Kırmızı Kamyon'un Uğur'u Görkem Sevindik kimdir? İşte detaylar..

KIRMIZI KAMYON UĞUR KİMDİR?

Unvanı başçavuş olan Uğur; cesur, gözü pek ve merhametli bir itfaiyecidir. En yakın dostu Cem’in kız kardeşi Nilüfer’e aşık olur ve onunla evlenir. Bu evlilikten Ömrüm isimli bir kızları olur. Bir gün Uğur’un evden çıkmasının ardından yan evde patlak veren yangın onların evine de sıçrar.

Nilüfer ile Ömrüm ise alevler arasında mahsur kalır. Ömrüm’ü kurtaran ancak risk sebebinden dolayı Nilüfer için tekrar binaya girmesine izin verilmeyen Uğur’un hayatı yangından sonra tamamen değişir.

En yakın dostu Cem dahil Nilüfer’in ailesinden herkes bu kayıptan Uğur’u sorumlu tutar. Uğur ise bu yangının bir kundaklama sonucu çıktığından emindir, fakat kimse ona inanmaz.

Şimdi Uğur’un hayattaki en büyük arzusu karısını kaybettiği yangının kundakçısını bulmak ve Ömrüm’ü geri almaktır.

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır.