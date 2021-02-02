Kırmızı Kamyon dizi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Kırmızı Kamyon hangi gün yayınlanacak?

Kırmızı Kamyon dizi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Kırmızı Kamyon hangi gün yayınlanacak?

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'un ilk fragmanı yayınlandı. Dizi, itfaiyecilerin hikayesini dramatik ve aksiyon dolu sahneleriyle ele alacak. Peki Kırmızı Kamyon dizisinin konusu nedir?

Show TV'de ekranlara gelecek olan, 10. Ev imzalı yeni dizi Kırmızı Kamyon'un çekimleri devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez hayata geçen itfaiyecilerin verdiği mücadeleleri, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine bağlılıklarını dram ve aksiyonla aktaran Kırmızı Kamyon'a dair detaylar araştırılıyor.

Peki Kırmızı Kamyon dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Kırmızı Kamyon hangi gün yayınlanacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

KIRMIZI KAMYON KONUSU NEDİR?

Çekim öncesi itfaiyecilerden uzun süre eğitim alan ve onlarla tatbikatlara katılan ekip, izleyenleri dizinin dramatik yapısının yanı sıra aksiyon sahneleriyle de derinden etkileyecek.

Hayat kurtaran itfaiyecilerin; mücadelelerini, birbirlerine ve mesleklerine olan bağlarını farklı özelliklere sahip itfaiyeciler üzerinden anlatan ‘Kırmızı Kamyon’, izleyicilere yoğun duygular yaşatacak hem dramatik hem de aksiyon sahneleriyle adından söz ettirecek.

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminden çıkan 'Kırmızı Kamyon'un, yönetmen koltuğunda Osman Kaya oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu bir araya geliyor.

KIRMIZI KAMYON HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Kırmızı Kamyon dizisinin ne zaman ve hangi gün yayınlanacağıyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.