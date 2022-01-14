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Kırmızı Oda (14 Ocak 2022) bu akşam neden yok? Seyirciler meraklandı...

Kırmızı Oda (14 Ocak 2022) bu akşam neden yok? Seyirciler meraklandı...

TV8'in rekortmen dizisi Kırmızı Oda, bu akşamki yayın akışında yer almadı. Seyirciler ise "Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden" sorularına yanıt ararken, gözler yeni bölüm tarihine çevrildi.