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- Kırmızı Oda (14 Ocak 2022) bu akşam neden yok? Seyirciler meraklandı...
Kırmızı Oda (14 Ocak 2022) bu akşam neden yok? Seyirciler meraklandı...
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 13:22
- Güncelleme : 14.01.2022 - 13:23
TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, ikinci sezonuyla da izleyiciden büyük ilgi görüyor.
14 Ocak 2022 Cuma akşamı yeni bölümü yayınlanması beklenen dizi, ekranlarda yer almadı. 2 haftadır yayınlanmayan Kırmızı Oda akıllarda soru işareti yarattı.
Final iddiaları ortaya çıkarken kanalın sahibi Acun Ilıcalı ise noktayı koydu.
Seyirciler, Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yayınlanmadı merak ediyor. Peki Kırmızı Oda neden yok? İşte yeni bölüme dair detaylar...
KIRMIZI ODA BU AKŞAM YOK MU?
Kırmızı Oda dizisi, yeni yılla birlikte ekranlara ara verdi. Kırmızı Oda'nın yeni bölümü bu hafta da ekranlarda yer almayacak.
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM TARİHİ
Dizi hakkındaki iddialara son noktayı koyan Acun Ilıcalı, yeni oyuncular ve yeni hikayelerle Kırmızı Oda’nın ekranda kalmaya devam edeceğini duyurdu.
Ilıcalı, 31 Aralık Cuma günü yayınlanmayan dizinin ekranlara üç hafta ara verdiğini de dile getirdi. Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü, 21 Ocak Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.