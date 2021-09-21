Kırmızı Oda 44. bölüm 2. fragmanı: Benden umudunuz var mı?

Kırmızı Oda 44. bölüm 2. fragmanı: Benden umudunuz var mı?

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kırmızı Oda'dan yeni fragman gelirkeni sahneler ise yine nefes kesti. Yeni sezona yeni oyuncularla başlayan Kırmızı Oda, 24 Eylül Cuma günü ekranda olacak.

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda, yeni sezona başladı.

Geçen sezon birbirinden başarılı oyuncuları konuk eden Kırmızı Oda, bu sezona yeni hikayeler ve yeni oyuncularla başladı.

Birçok hikayeyi seyirci ile buluşturan ve zaman zaman seyircisini ağlatan Kırmızı Oda'dan yeni fragman yayınlandı.

İlayda Alişan, Ayça Bingöl isimlerin dahil olduğu dizide, yeni fragman yine duygusal anlara sahne oldu. İşte Kırmızı Oda 44. bölüm 2. fragmanı...

Kırmızı Oda 44. bölüm 2. fragmanı VİDEO

ALİ İPİN KIRMIZI ODA'YA TRANSFER OLDU

Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının ardından ikinci sezon için oyuncu arayışına geçen diziye bomba bir isim dahil oldu.

6 sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakterine hayat veren usta oyuncu Ali İpin, Kırmızı Oda dizisine transfer oldu.