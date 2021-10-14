Kırmızı Oda 47. bölüm 2. fragmanı: Gerçekler canımızı acıtır

Kırmızı Oda'nın yayınlanan yeni fragmanında Doktor Hanım'ın, "Gerçeklerle yüzleşmek hepimizi korkutur, heyecanlandırır. Çoğu zamanda üzer" sözleri dikkati çekti. İşte Kırmızı Oda 47. bölüm 2. fragmanı

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda, yeni bölümleri ile devam ediyor.

Yeni hikayeleri, yeni karakterleri ve yeni oyuncuları seyirci ile buluşturan diziden yeni fragman geldi.

Yayınlanan yeni fragmanda; Doktor Hanım, "Gerçeklerle yüzleşmek hepimizi korkutur, heyecanlandırır. Çoğu zamanda üzer.

Ama o gerçekler canımızı acıtsa bile zamanla yaraları iyileştirir" derken, Rezzan'ın annesinin ölmüş kızına doğum günü yaptığı görüldü.

Doktor Hanım'ın yanına gelen Rezzan yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulurken kardeşi için, "Ben yenildiğini kabul etti sandım. Ama o yenilmedi, çıktı o evden. Ben kaldım o evde." dedi.

Keklik ise sahneye çıktığı mekanda zor anlar yaşarken, üzerine müşteriler tarafından para atıldı. İşte Kırmızı Oda 47. bölüm 2. fragmanı...

Kırmızı Oda 47. bölüm 2. fragmanı İZLE

ALİ İPİN KIRMIZI ODA'YA TRANSFER OLDU

Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının ardından ikinci sezon için oyuncu arayışına geçen diziye bomba bir isim dahil oldu.

6 sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakterine hayat veren usta oyuncu Ali İpin, Kırmızı Oda dizisine transfer oldu.