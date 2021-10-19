Kırmızı Oda 48. bölüm fragmanı: En karanlık an şafak sökmeden önceki andır

Kırmızı Oda'nın yayınlanan yeni fragmanında; Süveyda'nın anne ve babasını takip ettiği görüldü. Hırsızlık yapan Süvevyda, "Çok korkuyorum" diyerek Doktor Hanım'a sığındı.

TV8 ekranlarında cuma günleri yayınlanan Kırmızı Oda, yeni hikayeler ile devam ediyor.

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve herkes tarafından sevilen dizi, birbirinden usta oyuncuyu seyircisiyle buluşturdu.

Yeni sezona yeni oyuncularla başlayan dizinin 48. bölümüne özel ilk fragmanı bugün görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Süveyda'nın bir kolye çaldığı ve bunu gören dükkan sahibinin, "Hırsız" diye bağırdığı görüldü.

Çok korkan ve kaçan Süveyda onu en iyi anlayan kişilerden birisi olan Doktor Hanım'a geldi.

Doktor Hanım, "Korkma Süveyda. Ben yanındayım" derken, Süveyda ise anne ve babasının konuşmalarını duydu. İşte Kırmızı Oda 48. bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 48. bölüm fragman İZLE

DİZİYE BİR TRANSFER DAHA

Süreyya Güzel, Kırmızı Oda dizisinde boy göstermeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Süreyya Güzel, Melek Seven ve Deniz Gürlek’in yazdığı dizide Betül rolüne hayat veriyor.