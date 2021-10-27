Kırmızı Oda 49. bölüm fragmanı: Hayat korkakları sevmez!

Kırmızı Oda'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanına; Doktor Hanım'ın, "Hayat korkakları sevmez. Korkakları kaldırımın kenarına bırakır ve yola cesurlarla devam eder" sözleri damga vurdu.

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından TV8 ekranlarına uyarlanan Kırmızı Oda, devam ediyor.

Yeni oyuncular ve hikayelerle sezona başlayan dizinin, bu hafta Cuma günü 49. bölümü ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında; Doktor Hanım terapiye gelen Derya ve kızına, "Hayat korkakları sevmez. Korkakları kaldırımın kenarına bırakır ve yola cesurlarla devam eder." dedi.

Derya sevgilisinden ayrılırken, Süveyda ise gerçek annesini yanına gitti ve onu gözyaşlarıyla izledi.

Derya'nın kızı ise terapi sırasında, "Tam annemi bulmuşken kaybetmek olur mu? Ben çok özlerim annemi. Sen özlemez misin?" dedi. İşte Kırmızı Oda 49. bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 49. bölüm fragmanı İZLE

SETTE KORONA ŞOKU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, büyük bir ilgiyle takip edilen dizide koronavirüs şoku yaşandı. Başak Soysal ile Ali Balcı'nın yönettiği dizinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı.

Dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de ilk testinin pozitif çıktığı ancak daha sonra yapılan ikinci testin negatif çıktığı öğrenildi. Öte yandan setteki vaka sayısının 14'ü bulduğu da gelen bilgiler arasında.