Kırmızı Oda 52. bölüm fragmanı: Acılar paylaştıkça azalır...

Kırmızı Oda'nın yayınlanan 52. bölüm fragmanında; Pembe'nin hayatı ve kocasından gördüğü şiddet sahneleri yer aldı. Doktor Hanım'a yaşadıklarını anlatan Pembe, gözyaşlarını tutamadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Binnur Kaya'ya yer veren Kırmızı Oda, yeni hikayelerle devam ediyor.

Yeni oyuncuları ve birbirinden farklı hikayeleri seyirciyle buluşturan Kırmızı Oda, Cuma günlerinin en fazla izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Dizinin bu hafta 52. bölümü ekrana gelmeye hazırlanırken, yeni bölüm öncesi fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Pembe'nin eşinden şiddet gördüğü ve çocuklarıyla sokakta kaldığı acı dolu anlar yer aldı.

Bu anları Doktor Hanım'a anlatan Pembe gözyaşlarını tutamazken, Derya'nın annesinin geldiği ve onu korumaya çalıştığı görüldü.

Keklik hikayesiyle Doktor Hanım'ın bir kez daha karşısına çıkarken, Doktor Hanım ise "Acılar paylaştıkça azalır." dedi. İşte Kırmızı Oda 52. bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 52. bölüm fragmanı İZLE

GÖKHAN ÖZOĞUZ KIRMIZI ODA'YA KONUK OLUYOR

endi Yolumda, O Şimdi Mahkum, O Şimdi Asker ve Tramvay filmlerinde rol alan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, ilk kez bir dizinin kadrosuna dahil oldu.

TV100'ün haberine göre, Kırmızı Oda'nın 19 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak 52'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü şarkıcı, uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat verecek.