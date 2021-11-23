Kırmızı Oda 53. bölüm fragmanı: Gökhan Özoğuz'un partneri geldi!

Kırmızı Oda'nın yayınlanan yeni fragmanında; Dara'nın sevgilisinin geldiği görülürken, Keklik yaşadıklarını anlatırken hem ağladı hem de izleyen seyirciye duygusal anlar yaşattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, Gülseren Budaycıoğlu'nun hikayelerinden uyarlandı.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizi zaman zaman ağlatırken zaman zaman ise güldürmeyi başardı.

İkinci sezonu ve birbirinden usta oyuncusu ile seyircisinin karşısına çıkan diziden, yeni bölüm öncesi fragman geldi.

Yayınlanan son fragmanında; Doktor Hanım'ın odasına gelen hastaların, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldukları görüldü.

Doktor Hanım ise hastalarına, "İnsanların kendi yaralarını başkalarına açması kolay mı? Ama ne zaman kaçmak yerine direnmeyi seçiyoruz, kader bile kaçacak delik arıyor." dedi.

Diziye Dara olarak katılan Gökhan Özoğuz'a partner olarak Sitare Akbaş'ın katıldığı görüldü.

Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan Akbaş, Kırmızı Oda'da Sare karakterine hayat verecek. Kırmızı Oda 53. bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 53. bölüm fragmanı İZLE