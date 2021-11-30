Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanı: Dara'nın ağabeyine ne oldu?

Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanı: Dara'nın ağabeyine ne oldu?

Kırmızı Oda'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Dara ve ağabeyinin hikayesi dikkati çekmeye devam ediyor. Dara'nın ağabeyine ne olduğu merak edilirken, Doktor Hanım'ın sorusu ise herkesi şaşırttı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve birçok oyuncuyu ağırlayan Kırmızı Oda, devam ediyor.

Geçtiğimiz sezona damga vuran dizi, birbirinden usta ismin hayat verdiği yeni hikayelerle seyircisinin karşısına çıkıyor.

Bu sene Ayça Bingöl, İlayda Alişan ve Gökhan Özoğuz gibi isimlerin ekrana geldiği Kırmızı Oda, 54. bölümüyle yayınlanacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanda; Dara'nın yer aldığı sahnelerin dikkat çektiği ve ön plana çıktığı görüldü.

Dara'nın hastalığı ve ağabeyine ne olduğu merak edilirken, Doktor Hanım bu konunun üstüne gitti.

Ağabeyinin tekerlekli sandalye ile götürüldüğü anlar ekrana gelirken, annesinin sakladığı sır ise merak konusu oldu.

Ayrıca dizide bir çocuk gelin hikayesine daha yer verildi ve bu kanayan yaraya tekrar parmak basıldı. İşte Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanı İZLE