Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı: Veda vakti geldi!

Kırmızı Oda'nın yayınlanan fragmanında yer alan Gülseren Budaycıoğlu, "Bölümler boyu sizleri üzdük, hüzünlendirdik. Hatta ağlattık. Hiç olmazsa bu hikayelerinin sonunu mutlu bitirelim istedik" dedi.

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek ile Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği Kırmızı Oda, psikolojik konulara değindi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi, 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayın hayatına başladı.

Binnur Kaya'nın etrafında dönen ancak yayınlandığı sürece boyunca başarılı birçok oyuncuyu konuk eden dizi, artık yolun sonuna geldi.

Dizinin yayınlanan son fragmanında Gülseren Budaycıoğlu, "Bölümler boyu sizleri üzdük, hüzünlendirdik. Hatta ağlattık. Hiç olmazsa bu hikayelerinin sonunu mutlu bitirelim istedik." dedi.

Bu sözler dizinin final verdiğine ikna ederken, son sahnelerde ise Tuna'nın evlendiği ve Doktor Hanım'ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

Sadi'nin babası ile hesaplaştığı ancak ona zarar vermediği görülürken, dizi son fragmanda düğün sahnesi ile kapanış yaptı. İşte Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı İZLE