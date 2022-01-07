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Kırmızı Oda (7 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi...

Kırmızı Oda (7 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi...

TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda, bu akşamki yayın akışında yer almadı. Seyirciler ise "Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden" sorularına yanıt ararken, cevap belli oldu.