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- Kırmızı Oda (7 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi...
Kırmızı Oda (7 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi...
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 16:25
Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, ikinci sezonuyla da izleyiciden büyük ilgi görüyor.
Başrolünde Doktor Manolya Hanım rolüyle Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, farklı hikayesi ve konuk oyuncuları ile dikkati çekmeye devam ediyor.
7 Ocak 2022 Cuma akşamı yeni bölümü yayınlanması beklenen dizi, ekranlarda yer almadı.
Final iddiaları ortaya çıkarken kanalın sahibi Acun Ilıcalı ise noktayı koydu.
Seyirciler, Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yayınlanmadı merak ediyor. Peki Kırmızı Oda neden yok? İşte yeni bölüme dair detaylar...
KIRMIZI ODA BU AKŞAM YOK MU?
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, yeni yılla birlikte ekranlara ara verdi.
Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Kırmızı Oda'nın yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak.
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM TARİHİ
Dizi hakkındaki iddialara son noktayı koyan Acun Ilıcalı, yeni oyuncular ve yeni hikayelerle Kırmızı Oda’nın ekranda kalmaya devam edeceğini duyurdu.
Ilıcalı, 31 Aralık Cuma günü yayınlanmayan dizinin ekranlara üç hafta ara verdiğini de dile getirdi. Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü, 21 Ocak Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.