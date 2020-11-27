Kırmızı Oda Alya karakteri diziden ayrılıyor mu? Melisa Sözen'in değişimi şaşırttı

Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterinin hikayesi her seferinde seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Alya'nın hikayesi şaşırtmaya devam ederken Melisa Sözen Kırmızı Oda'ya veda edecek.

Kırmızı Oda' da yer almakta olan karakterlerden biri Alya, Melisa Sözen' in etkileyici performansı ile oldukça yakında takip ediliyor. Ancak yayınlanan 13. bölüm fragmanı ile karakterin hikayesinin biteceği izlenimi oluşmaya başladı.

Bunun üzerine Melisa Sözen' in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ve Alya' nın akıbeti izleyicilerin kafasında soru işareti oluşturdu. Daha öncesinde İstanbullu Gelin adlı dizide Yaz karakterini canlandıran Alya’nın hikayesi nasıl sonlanacak merak konusu oldu.

İşte Kırmızı Oda'nın Alya'si ile ilgili merak edilen detaylar...

KIRMIZI ODA ALYA'NIN HİKAYESİ NEDİR?

Hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş ve annesi ve babasını bitirmiş olan Alya, babasını ilk kez 7 yaşında görme fırsatı olmuştur. Babası 7 yaşına kadar hapistedir.. Büyük bir konakta yakın akrabaları ile yaşayan Alya'nın annesi babannesinin tasvip etmediği bir gelin olması nedeniyle ne Alya ne de annesi evde çok sevilmemiştir.

Kırmızı Oda dizisinde Alya, doktor görüşmelerinde babası ile ilk karşılaşma ve babasının kendisine hediye ettiği kırmızı tokayı anlattı. Kendisinin görünmez bir çocukluk yaşadığını ve kendisini kitaplara adadığını söyledi.

Kimse tarafından sevilmeyen ve ailesi tarafından dışlanan Alya, her konuda kendini suçlu tutmaktadır. Annesinin ölümünden sorumlu olduğunu düşünerek kendine acı çektirmektedir.

Öğretmeninin tavsiyesiyle psikoloja giden Alya, Doktor Hanımla hayata yeniden bağlanacaktır. Yalnızca sevgi isteyen Alya, kendini iyileştirmenin yolunu bulacak ve Kırmızı Oda'dan son çıkışında her şey bambaşka olacaktır.

ALYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizide hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya Melisa Sözen 13. bölümde son kez izleyici karşısına çıkacak.

Yaşadığı zor hayat nedeniyle büyük bir karanlığa gömülen ve Doktor Hanım’ın sevgisi sayesinde hayata dönmeye başlayan Alya, son terapiye yepyeni imajıyla gelecek.

Kendisini kirli ve bakımsız haliyle cezalandıran Alya'nın değişimi herkesi şaşırtacak.

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Melisa güncel olarak Türk sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğu yapıyor. 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı.