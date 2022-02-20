Kırmızı Oda biter bitmez Masumlar Apartmanı'na geçiş yaptı! O isim hikayenin gidişatını değiştirecek

Kırmızı Oda biter bitmez Masumlar Apartmanı'na geçiş yaptı! O isim hikayenin gidişatını değiştirecek

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın ekran macerası, geçtiğimiz hafta sona erdi. Akabinde dizinin başrol oyuncusu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, salı akşamları heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damga vuruyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı.

BİNNUR KAYA MASUMLAR APARTMANI'NDA

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden TV8 ekranlarına uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, ikinci sezonuyla da izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Ancak başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisi, yeni sezonda beklenen reytinglerin altında kalınca final yaptı.

Dizinin final yapmasının ardından dizide Doktor Manolya Hanım olarak izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya'nın Masumlar Apartmanı dizisine dahil olduğu iddia edildi.

Daha önce Masumlar Apartmanı'nda konuk oyuncu olarak yer alan Binnur Kaya'nın yeni sezonda daimi kadroda yer alacağı belirtildi.

FİNAL YAPACAK İDDİASI

Öte yandan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben ve Safiye gibi baş karakterlerin hikayelerinin hızla şekillenmesi dizinin final yapacağı iddialarını gündeme taşıdı.

Dizinin sezon sonunda ekranlara veda edeceği öne sürüldü. Ancak final kararıyla ilgili dizinin yapım şirketinden veya kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.