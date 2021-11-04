Kırmızı Oda bomba bir transfere imza attı! Yıldız oyuncuyu 7 yıl sonra ekrana döndürdü

Kırmızı Oda bomba bir transfere imza attı! Yıldız oyuncuyu 7 yıl sonra ekrana döndürdü

7 yıldır ekranlardan uzak bir hayat süren ünlü oyuncu Meltem Cumbul, sonunda bir projede oynamayı kabul etti. Cumbul, TV8'in reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, ikinci sezonuyla da izleyiciden büyük ilgi görüyor.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisi, farklı hikayesi ve konuk oyuncuları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı ve cuma akşamlarına damgasını vuran Kırmızı Oda dizisinden izleyicisini sevindirecek bomba bir transfer haber geldi.

MELTEM CUMBUL KIRMIZI ODA'YA GELİYOR

Bir döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi dizisiyle kariyerinde zirveyi yakalayan ve son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, 7 yıl aradan sonra hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bir dönem Oyuncular Sendikası'nın da başkanlığını da yapan ödüllü oyuncu, eğitmenlik yaparak genç yeteneklere mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gelen birçok teklifi reddeden Meltem Cumbul, sonunda Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasıı taşıyan ''Kırmızı Oda'' dizisinde oynamayı kabul etti.

51 yaşındaki oyuncu, dizinin bu haftaki bölümünde sürpriz bir sahne ile seyirci karşısına çıkacak. Böylece Meltem Cumbul, 7 yıl aradan sonra doğum gününde sevenleriyle hasret giderecek.