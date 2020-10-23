Kırmızı Oda dizisi Osman karakteri kimdir? Emir Özyakışır kaç yaşında? Kırmızı Oda Osman'ın hastalığı ne?

Kırmızı Oda kadrosuna yeni katılan ve kliniğe düdük çalarak giren Osman'ın hikayesi ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaya başlandı.

Devamlı olarak bir düdük çalan Osman’ın hastalığı ve gerçek adı izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Ekranların reyting rekorları kıran ve izleyen herkesi gözyaşlarına boğan dizilerinden Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümünde Kırmızı Oda Osman karakteri dikkat çekti. Düğünde Osman’a ne oldu?

KIRMIZI ODA OSMAN KİMDİR?

Kırmızı Oda Osman karakterini çocuk oyuncu Emir Özyakışır canlandırıyor. Emir Özyakışır Kırmızı Oda dizisinde üç hafta boyunca konuk oyuncu olarak rol alacak. İzleyiciler tarafından Emir Özyakışır kaç yaşında sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

KIRMIZI ODA OSMAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Kırmızı Oda Osman Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden kliniğe gelen ve sürekli olarak ağzında düdük çalan birisidir. Yetkililer 2 gündür düdük çaldığını ve ellerinden aldıklarında kustuğunu ifade ettiler. Deniz hoca'nın hastası olan Küçük Osman'a Deniz olmayınca Ayşe Hoca ilgilenir.

Osman'ın hikayesinde annesi ile dışarda gezerken susadığını söyleyen Osman'a annesi su almak için gittiği sırada onu bir duvarın üzerine oturtur ve su almaya bakkala gider. Korkarsa düdüğü çalmasını ister. Bu sırada düğün konvoyu davul ve zurnalar ile birlikte gelmektedir.

Osman onları mutluluk içinde izlerken birden kendini bilmez magandalar havaya ateş etmeye başlar. Osman ise korkarak kulaklarını tıkar ve düdüğü çalmaya başlar. Düdük sesini duyan Kırmızı Oda Osman'ın annesi ise koşarak Osman'ın yanına gelirken silah ile vurulur ve ölür. Osman böylelikle babasının yokluğunda annesini de kaybeder.

EMİR ÖZYAKIŞIR KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?

12 Ağustos 2011 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emir Özyakışır hem mankenlik, hem de oyunculuk yapmaktadır. Bunun dışında birçok reklam filminde de yer almıştır. Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde yer almıştır. Gülperi dizisinde Can karakterine hayat vermiştir.