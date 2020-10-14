Kırmızı Oda dizisinden ayrılan oyuncu kim? Hangi diziye transfer oldu?

Kırmızı Oda dizisinden ayrılan oyuncu kim? Hangi diziye transfer oldu?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan gerçek yaşam öykülerini barındıran ‘Kırmızı Oda’ dizisinden ayrılık haberi geldi.

TV8'in yeni sezona damga vuran Kırmızı Oda dizisi kısa sürede izleyiciyi ekran başına kitlemeyi başardı.

DİZİDEN AYRILAN KARAKTER HANGİSİ?

Kırmızı Oda'nın son bölümünde intihara teşebbüs eden Meliha karakterinin ölüp ölmediği merak ediliyordu. Hikayenin nasıl devam edeceği ortaya çıktı.

'Meliha' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Evrim Alasya, konuk olarak yer aldığı diziye veda ediyor.

Ünlü oyuncu Evrim Alasya’nın Kırmızı Oda’daki rolü biter bitmez Şahmeran dizisinde başrolde yer alacağı öğrenildi. Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini de Gökçen Usta yapacak.

Şahmeran dizisinin çekileceği mekanın İstanbullu Gelin dizisinin Beykoz’daki meşhur konağı olacağı da gelen bilgiler arasında.

KIRMIZI ODA MELİHA'NIN HİKAYESİ NEDİR?

Küçüklüğünden bu yana hayatta birçok zorluk ve acıyla karşılaşan Meliha, annesi babası ve ablasını kaybedince hayatını kardeşlerine adamıştır. Kardeşlerini büyüttükten sonra bile kendine mutluluğu hak göremeyen Meliha,evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve evlat acısını anlatıyor.