Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı?

Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok? Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın 42. bölüm fragmanı yayımlandı. Ancak dizinin Delikanlı Sadi karakterinin yeni bölüm fragmanında olmadığı görüldü. Peki Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın 42. bölüm sezon finali fragmanı yayımlandı.

Ancak uzun zamandır hikayesiyle izleyicileri etkileyen ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın hayat verdiği Delikanlı Sadi karakterinin 42. bölüm fragmanında olmadığı görüldü.

Bunun üzerine, dizinin sıkı takipçileri Kırmızı Oda fragmanında Delikanlı Sadi neden yok, Kırmızı Oda Sadi diziden çıktı mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Ayrıca yeni bölüm fragmanında, Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın dizide yer alması da dikkat çekti.

Peki Kırmızı Oda fragmanında Delikanlı Sadi neden yok? Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

KIRMIZI ODA FRAGMANIDA SADİ NEDEN YOK?

Uzun süredir Kırmızı Oda dizisinde Doktor Manolya Hanım'a terapiye gelen ve dizideki en önemli karakterlerden biri haline gelen Delikanlı Sadi, yeni bölüm fragmanında yer almadı.

Bunun üzerine dizini sıkı takipçileri, Sadi'nin diziden çıkmış olma ihtimalini gündeme taşıdı. Ayrıca bu bölümde, Vahit'in ölümü ile Zafer ve Şehrazat'ın hikayesinin önemli bir yer tutacak olması nedeniyle fragmanda bu hikayenin tercih edilebileceği de düşündürdü.

Öte yandan, Deniz Uğur'un Delikanlı Sadi'nin karısı Azra olarak diziye dahil olduğu belirtilmişti. Buna göre Delikanlı Sadi'ye hayat veren Erkan Petekkaya diziden ayrılmış olma ihtimali bulunmuyor.

Ancak Sadi'nin dizideki durumu, yeni bölüme dair ikinci bir fragman geldiğinde netlik kazanacak.

KIRMIZI ODA SADİ KİMDİR?

Delikanlı Sadi, panik atak hastası bir mafya babası olarak Manolya Psikiyatri Merkezi'nde terapi görmektedir. Manolya Hanım'la konuştukça çocukluk travmalarını gün yüzüne çıkaran ve onlarla yüzleştikçe iyileşen, hayat hikayesiyle Manolya Hanım'ı derinden etkileyen karakterlerden biridir.