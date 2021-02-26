- Haberler
- Medya Haberleri
- Kırmızı Oda Kumru'nun üvey babası kimdir? Fırat Topkorur kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Kırmızı Oda Kumru'nun üvey babası kimdir? Fırat Topkorur kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 18:08
- Güncelleme : 26.02.2021 - 18:11
Yayınlandığı günden beri dikkatleri üzerine çeken Kırmızı Oda, her hafta cuma akşamları izleyenlerle buluşuyor.
Adından sıkça söz ettiren Kırmızı Oda dizisinde, Kumru başından geçenleri anlattı. Kumru'nun üvey babası Servet, Kumru'ya yaptıklarından dolayı izleyicilerin tepkisini çekti.
İzleyiciler, arama motorları üzerinden ''Kırmızı Oda Kumru'nun üvey babası kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki, Kırmızı Oda Kumru'nun üvey babası kimdir? Fırat Topkorur kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
KUMRU'NUN BABASI SERVET KARAKTERİ KİMDİR?
Servet, Kumru'nun üvey babasıdır. Hayatı erkeklerin istismarıyla geçen Kumru, ilk darbeyi üvey babası Servet'ten almıştır. Öz annesinin inanmadığı Kumru'yu babaannesi büyütür. Kötü karakter üvey baba rolünü, Fırat Topkorur canlandırmaktadır.
FIRAT TOPKORUR KİMDİR?
17 Ocak 1982 yılında İzmir’de doğan Fırat Topkorur, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur.
2010 yılında vizyona giren ‘’Off Karadeniz’’ filmi için kamera karşısına geçen Topkorur, 2011 yılında ‘’Sen De Gitme’’ dizisinde Cemal karakterine hayat vermiştir.
Ardından ‘’Bu Son Olsun’’ adlı sinema filminde rol alan Topkorur, 2 sezon boyunca ‘’Fatih-Harbiye’’ adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara gelmiştir. Oyuncu 2014 yılında Darbe adlı filmde rol almıştır.
FIRAT TOPKORUR ROL ALDIĞI YAPIMLAR
- Ya İstiklal Ya Ölüm
- Çukur
- İçten Sesler Korosu
- Şahsiyet
- Kehribar
- Son Çıkış
- Muhteşem Yüzyıl: Kösem
- Diriliş: Ertuğrul
- Fatih-Harbiye
- Sen De Gitme
- Deliler Fatih’in Ormanı
- Darbe
- Bu Son Olsun
- Off Karadeniz