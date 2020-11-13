Kırmızı Oda Melek karakteri kimdir? Nilsu Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında Meliha'nın kızı Melek'in kliniğe gelerek doktor hanımla konuşması merak uyandırdı. Meliha'nın öldü sandığı kızı Melek kimdir, gerçek adı nedir..

Milyonları ekrana kilitleyen Kırmızı Oda dizisinde Meliha’nın hikayesini ilgiyle takip edilirken, Meliha’nın kızı Melek’i canlandıran oyuncuyu araştırılmaya başlandı.

Kırmızı Oda Melek karakteri, 16 yaşındayken yaşadıkları apartmanda yangın çıkar ve herkes Melek’in öldüğünü düşünmektedir. Ancak Melek yeni bölümde kliniğe gelir...

KIRMIZI ODA MELİHA'NIN KIZI MELEK KİMDİR?

Bir süredir Kırmızı Oda dizisinde oynayan Nilsu Yılmaz'ın 18 yaşında ve İzmirli olduğu biliniyor.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam ediyor.

1,77 cm boyunda ve 50 kilo olan Nilsu Yılmaz'ın daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda rol almıştır.