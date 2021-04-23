Kırmızı Oda Miço kimdir? Miço Mehmet nasıl öldü?

Her Cuma TV8 ekranlarında yayımlanan Kırmızı Oda dizisinde, izleyicileri etkileyen Miço'nun nasıl olduğu ve gerçekte kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda Miço gerçekte kimdir, nasıl öldü?

Her Cuma TV8 ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi, ele aldığı yaşam hikayeleriyle ekran başındakileri derinden etkiliyor.

Dizide Sadi'nin öyküsü kadar Miço'nun öyküsü de yürek yakan cinsten. Annesi tarafından terk edilen Miço, sokakta kalan Sadi'ye elini uzatan ilk isim. Bu nedenle Sadi'de Miço'nun yeri apayrı.

Bu akşam yayımlanacak olan 34.bölüm fragmanında, Sadi ve Miço'nun hikayesi tekrark ekranlara geliyor ve Miço'nun bıçaklandığı görülüyor. Sahneyi gören seyirciler, Miço'nun ölüp ölmeyeceğini ve Miço'ya hayat veren kişinin kim olduğunu merak ediyor.

Peki, Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir, nasıl ölecek? İşte, Miraç Altan Çuhadar hakkında bilgiler...

MİÇO ÖLECEK Mİ?

Kırmızı Oda dizisinde annesi tarafından terk edilen Miço Mehmet, Sadi’nin en yakın arkadaşı olarak bilinmektedir. Sadi yer altı dünyasına Miço karakteriyle tanışarak girmiştir. Miço, üvey annesi ve kardeşleri tarafından sokağa atılan Sadi'nin ilk sığındığı liman olmuştur.

Dizinin son bölümünde Sadi ve arkadaşı Miço, Emre’nin intikamı için Hamdi Baba'ya gitmişti. Hamdi Baba, Abdullah'ı yakalamış ve çocukları elinden kurtarmıştı.

Yayımlanan 34. bölüm fragmanında Miço, gece gece kulübünde çalışan annesini sıkıştıran adamı engellemek için araya girdi. Bu sırada Miço'nun annesini korumak isterken bıçaklandığı ve Delikanlı Sadi karakterinin çocukluğunu canlandıran karakterin Miço diyerek bağırdığı görüldü.

Böyylece 34.bölüm Kırmızı Oda fragmanı sonrasında Miço'nun nasıl öleceği konusu netlik kazandı.

DELİKANLI SADİ HİKAYESİ BİTECEK Mİ?

Delikanlı Sadi’nin hikayesinin bitip bitmeyeceği konusunda şimdilik kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 34. bölümle birlikte netlik kazanacak.

MİRAÇ ALTAN ÇUHADAR KİMDİR?

2003 yılında İstanbul'da doğan Miraç Altan Çuhadar, İstanbul Bağcılar'da ikamet etmektedir. Aslen Trabzon Maçkalı olan Çuhadar, ortaokul eğitimini Bağcılar Ziya Gökalp Ortaokulu'nda tamamlamıştır.