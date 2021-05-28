Kırmızı Oda Mitra'nın eski sevgilisi Yasin kimdir? Emre Çetinkaya hakkında bilgiler..

TV8 ekranlarında yayımlanan Kırmızı Oda dizisinde Mitra'nın eski sevgilisi Yasin karakterine hayat verecek olan Emre Çetinkaya'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Emre Çetinkaya kimdir?

Her Cuma TV8 ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi, her hafta yeni yaşam hikayeleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı diziye birbirinden kıymetli oyuncular da dahil oluyor.

Son olarak başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un katıldığı dizinin kadrosuna, Belde Yeke ile birlikte Emre Çetinkaya da dahil oldu.

39. bölümle izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Emre Çetinkaya, İranlı Mitra'nın eski sevgilisi Yasin karakterine hayat verecek. İranlı Mitra karakterinin geçmişi ortaya çıkacak ve Mitra'nın eski aşkı Yasin karakteriyle yaşadıkları diziye damga vuracak.

Peki, Kırmızı Oda Mitra'nın eski sevgilisi Yasin kimdir? İşte Emre Çetinkaya hakkında bilgiler...

KIRMIZI ODA YASİN ROLÜ

Cuma akşamlarına damgasını vuran Kırmızı Oda dizisinde ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un hayat verdiği İranlı Mitra, geçmişin acı dolu tozlu sayfalarını açıyor.

Mitra, Paris'te Yasin'le sevgili olur ancak Yasin'in ondan beklentileri Mitra'nın istemediği yöndedir. Yeni bölümde Mitra, Doktor Manolya Hanım'a Paris’te bulunduğu yıllarda erkek arkadaşı Yasin tarafından istismara maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatır.

EMRE ÇETİNKAYA KİMDİR?

Emre Çetinkaya, 2019 yılında 77. Altın Küre Ödülleri'nde en iyi filmler arasına girmeyi başaran ve dünya çapında birçok ödül alan ''l Am You'' filminde rol almıştır.

Cansu Tosun, Damla Sönmez, Ushan Çakır, Doğaç Yıldız, Defne Kayalar gibi başarılı isimler ile başrolü paylaşan Emre Çetinkaya, 2017 yılında YouTube’da yayımlanan ''Olucak İş Diil'' isimli dizinin de oyuncu kadrosunda yer almıştır.