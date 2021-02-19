Kırmızı Oda Nazlı karakteri kimdir, hikayesi nedir? Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz hayatı ve biyografisi.

Kırmızı Oda'nın sön bölümlerinde görülen Nazlı karakterinin hayat hikayesi araştırılıyor. Nazlı karakterine ise Pınar Deniz hayat veriyor. Peki, Kırmızı Oda Nazlı kimdir, hikayesi nedir?

Her cuma akşamı Tv8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Pınar Deniz, izleyenlerin gündeminden düşmüyor.

Yepyeni bir hikayeyi izleyenlerle buluşturan Nazlı karakteri, Recai ile beraber çift terapisine gelmektedir. İzleyenler, Kırmızı Oda Nazlı karakterinin bu hafta Recai tarafından aldatıldığını öğrenip öğrenmeyeceğini de merak ediyor.

Nazlı karakterinin hayat hikayesiyle birlikte ona hayat veren ünlü oyuncunun kim olduğu da merak konusu oldu. Arama motorları üzerinden ''Kırmızı Oda Nazlı karakteri kimdir, hikayesi nedir? Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Kırmızı Oda Nazlı karakteri kimdir, hikayesi nedir? Pınar Deniz kimdir? İşte detaylar..

KIRMIZI ODA NAZLI'NIN GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

Nazlı iyi bir eğitim almış ve iyi bir aile geçmişi var gibi görünse de Recai’ye olan aşırı düşkünlüğü onunla ilgili soru işaretleri oluşturmaktadır. Bu takıntılı ruh halleri dizide nereye bağlanacağı ise merak konusu.

Gerçek hikayesine bakıldığında, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız kitabındaki Nalan aslında Nazlı'dır. Kitapta Nalan ve Hayri evli değildir. Nalan iyi bir ailenin, tanınmış bir aileye gelin gitmiş kızıdır. Hayri ise bu evde Nalan’a şoförlük yapan, Türkan ile evli ve bir kız çocuğu olan bir adamdır.





KIRMIZI ODA NAZLI'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Arkadaş toplantısında eşiyle tanışan ve daha sonra Recai'nin peşinden koştuğu Nazlı, ilk başlarda Recai'yi dikkate almamıştır. Ancak Recai Nazlı'yı kandırmayı başarmış ve ortak noktaları olmayan bu ikili sonunda evlenmiştir. Bir süre sonra Nazlı'nın davranışlarından sıkılan Recai artık Nazlı'ya eskisi gibi davranmamaya başlamıştır.

Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı ve Recai’nin evliliklerine bakış açılarının farklı olması Doktor Hanım’ı çok şaşırtmıştır.

Nazlı, Doktor Hanım’dan evliliğini kurtarmasını isterken Doktor Hanım Nazlı'nın duygusal yoksunluk yaşadığı ihtimali üzerinde durup olayları çözmeye çalışmaktadır.







PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir.

Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

Küçüklüğünden beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşamış ve bu dizide Evrim karakterine hayat vermiştir.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynayan Deniz, asıl çıkışını ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin ile yapmıştır. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırmıştır.



