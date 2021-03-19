Kırmızı Oda Nazlı'nın hikayesi bitti mi? Pınar Deniz Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

Cuma akşamları TV8 ekranlarında yeni bölümüyle seyircisiyle buluşan Kırmızı Oda'da Nazlı karakterini göremeyen seyirciler, Pınar Deniz diziden ayrıldı mı merak ediyor.

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakteri dizide son kez yer alacak.

Seyirciler Nazlı'nın hikayesi bitti mi, Pınar Deniz Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? sorusunu araştırıyor. İşte Kırmızı Oda Nazlı'ya dair detaylar..

KIRMIZI ODA NAZLI (PINAR DENİZ) DİZİDEN AYRILDI MI?

Kırmızı Oda Nazlı karakterini canlandıran Pınar Deniz'in bu akşam yayınlanacak bölümle ekranlara veda edeceği iddia edildi.

Yapımda babasının annesini terk edişi ile başlayan travmaları ile doktor hanıma başvuran Nazlı'nın kendi mutluluğu için vereceği karar belli olacak. Bu noktada "Kırmızı Oda Nazlı diziden çıktı mı, ayrıldı mı, hikayesi bitti mi?" soruları da yanıt aramaya başladı.

Bu akşam yayınlanacak bölümün ardından Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz senaryo gereği diziye veda edecek.

Öte yandan Nazlı'nın, içindeki öfkeden sonunda kurtulup Haluk'la (Yılmaz Kunt) mutlu olmaya karar verdiği anlar da izleyicileri derinden etkileyecek.

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir.

Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

Küçüklüğünden beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşamış ve bu dizide Evrim karakterine hayat vermiştir.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynayan Deniz, asıl çıkışını ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin ile yapmıştır. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırmıştır.