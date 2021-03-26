Kırmızı Oda Nihal karakteri kimdir, hikayesi nedir? Esra Ronabar kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler..

TV8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde görülen Nihal karakterinin hayat hikayesi araştırılıyor. Nihal karakterine ise Esra Ronabar hayat veriyor. Peki, Kırmızı Oda Nihal kimdir?

Her Cuma TV8 ekranlarında yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde iki yeni oyuncu dikkati çekti.

Nazlı ve Kumru’nun hikayelerinin bitmesinin ardından Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna Zafer ve Nihal karakterleri dahil oldu. Yaptığı telefon görüşmesi sonrasında yere düşüp bayılan karakter hakkında detaylar merak edilmeye başladı.

Nihal karakterinin hayat hikayesiyle birlikte Esra Ronabar'ın kim olduğu da araştırma konusu oldu. 'Kırmızı Oda Nihal karakteri kimdir, hikayesi nedir? Esra Ronabar kimdir, kaç yaşında?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Kırmızı Oda Nihal karakteri kimdir, hikayesi nedir? Esra Ronabar kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar..

KIRMIZI ODA NİHAL KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

Nihal eşinden sevgi görmeyen ancak Zafer'i çok seven bir kadındır. Mizaç olarak da sessiz sakin bir kadın olan Nihal, sevgisizliğini içine attıkça bayılmalarla karşı karşıya kalmıştır.

Her bayıldığında Zafer'in kendisiyle ilgilendiğini fark eden Nihal, bunu kullanmaya başlar. Zafer ilgisini çektiğinde ve eve gelmeyeceğini söyleyince Nihal bayılarak kocasında yanında tutmaya çalışır.

Zafer-Nihal çiftinin destek almak istemelerinin nedeni Nihal'in sebepsiz bayılmaları olacak. İkisini de ayrı ayrı dinleyen Dr. Manolya Hanım, ilk olarak Nihal ile görüşür. Nihal, Zafer ile çok mutlu ve harika bir evlilikleri olduğunu söyler ve bayılmalarıyla ilgili bir şey söylemez. Ancak Doktor, Nihal'in kimi zaman bilerek kimi zaman da psikoloji olarak bayıldığını kısa sürede anlayacaktır.

ESRA RONABAR KİMDİR?

1978 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelen Esra Ronabar'ın ikiz kardeşi vardır.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Ancak üniversite eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına giren Esra Ronabar, sınavları kazanınca bölümden ayrılmış ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmuştur.

1997 yılında üniversiteyi bitirmeden Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Küçük Karabalık" ve "Elmadaki Barış" isimli tiyatro oyunlarında oynamıştır.

Tiyatro oyunlarının yanında birçok reklam filminde de rol alan Esra Ronabar, 2003 yılında "Bir İstanbul Masalı" isimli dizide rol almıştır.

2010 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaya başlayan Ronabar, 2012 yılında ''Uçurum'' dizisinde kadın satıcısı Nur Sertaç karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide Murat Han, Ekin Koç ve Demet Özdemir ile birlikte başrol oynayan Ronabar, dizi devam ederken 22 Eylül 2013 tarihinde dizi setine giderken bir trafik kazası geçirmiş ve ağır yaralanmıştır,.

Kırıklar nedeni ile uzun bir süre setlerden uzak kalan güzel oyuncu, tam iyileşmek üzereyken tekrar bir kaza geçirmiş ve ''Sana Bir Sır Vereceğim'' dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştır.

Esra Ronabar, 7 Temmuz 2006 tarihinde tiyatrocu ve aynı zamanda Menajerimi Ara dizisinde oynayan Barış Falay ile evlenmiştir. "Rüzgar Mavi" (d.2009) adında bir oğlu var.

ESRA RONABAR’IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER