Kırmızı Oda Rezzan kimdir, hastalığı nedir? Kırmızı Oda'nın Rezzan'ı Nihal Yalçın'ın biyografisi

Nihal Yalçın, TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın yeni sezonuna Rezzan karakteriyle dahil oldu. Seyirciler,Kırmızı Oda Rezzan kimdir, hastalığı nedir? Nihal Yalçın kimdir? merak ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda, cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor.

İkinci sezonuyla da izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer almayı başaran Kırmızı Oda'nın kadrosuna Nihal Yalçın dahil oldu.

Dizide Rezzan karakterine hayat veren Nihal Yalçın seyirciler tarafından araştırma konusu oldu. Öte yandan Nihal Yalçın'ın hayat verdiği Rezzan karakterinin hastalığı ve hikayesi merak ediliyor.

Peki Kırmızı Oda Rezzan kimdir, hastalığı ve hikayesi nedir? Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte Kırmızı Oda'nın Rezzan'ı Nihal Yalçın hakkında bilgiler...

KIRMIZI ODA REZZAN KİMDİR?

Ağır ataklar geçiren Rezzan’ın psikoz evresinde olduğu ortaya çıktı. İş yerindeki Cafer'in kendi peşinde olduğunu iddia eden Rezzan, sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor.

''Madalyonun İçi'' isimli kitaptan uyarlanan dizide, Rezzan'ın hikayesinin "Cinini Çıkardım" bölümünden uyarlandığı iddia edildi. Kitaptaki bu bölüme göre Rezzan'ın hastalığında büyük pay annesine ait.

Annesi de şizofreni hastası olan Rezzan'ın bir ablası var. Ancak henüz dizide yer almayan ablası, annesinin baskılarına dayamayarak intihar etmişti.

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın ailesi Alevi ve Zaza kökenlidir. 5 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın bir erkek ve üç kız kardeşi vardır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun olan Yalçın, yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde tamamlamıştır.

29 Mayıs 2012 tarihine kadar ''Kurusıkı'' isimli bir doğaçlama gösterisi sergilemiş ancak bir süre önce tiyatroyu bırakma kararı almıştır.

2005 yılında ''Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?'' adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakteri ile beyaz perdeye adım atan Nihal Yalçın, 2009'da ''Ay Lav Yu'' adlı filmde 'Rukiye' karakterini canlandırmıştır.

Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın, ''Avrupa Yakası'' dizisinin son sezonunda 'Meryem' rolünde izleyici karşısına çıkmıştır. Yalçın, 2 sezon boyunca, Jale Atabey'in yönettiği ve Gülse Birsel'in kaleme aldığı ''Yalan Dünya'' adlı dizide başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini canlandırmıştır.

NİHAL YALÇIN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER