Kırmızı Oda Rezzan'ın hastalığı psikoz nedir? Psikoz belirtileri ve tedavisi

Kırmızı Oda dizisinde usta oyuncu Nihal Yalçın'ın canlandırdığı Rezzan karakterine Psikoz teşhisi konuldu. Seyirciler, psikoz nedir belirtileri nelerdir araştırıyor.

Çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sahip danışanların hikayelerini işleyen Kırmızı Oda dizisi, 2. sezonda da büyük ilgi görüyor.

Yeni sezon karakterlerinden Nihal Yalçın'ın canlandırdığı Rezzan'ın hastalığı merak ediliyor.

Seyirciler Kırmızı Oda Rezzan ne hastası, psikoz nedir, ne anlama gelir, tedavisi var mı gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki Rezzan'ın hastalığı nedir? Psikoz nedir ve belirtileri nelerdir? İşte detaylar..

REZZAN’IN HASTALIĞI NEDİR?

Psikoz hastası olan Rezzan sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor. Bir mühendis olarak özellikle başarılı bir şekilde çalışan Rezzan hikayesine göre iş arkadaşının kendisine yaptığı davranışlar nedeniyle çalkantılı bir döneme giriyor.

Cafer ismindeki arkadaşı, çalıştığı yerdeki herkese Rezzan’ın çıplak fotoğraflarını ve videolarını gösteriyor. Bu olay sonrasında ise Rezzan yaşadığı bunalımdan dolayı da iyice köşeye sıkışıyor. Gerçek olmayan şeylere inanan ve psikoz hastalığına iyice kapılan Rezzan, bu nedenle de gerçek ile olan bağlantısını tamamen koparmış durumda.

PSİKOZ NEDİR?

Psikoz, insanların bazı özel durumlar yada hastalıklar nedeniyle gerçeklikle bağını kaybetmesi durumudur. Kendi başına bir tıbbi durum olmaktan çok, ciddi zihinsel bozuklukların bir belirtisidir.

Psikoz yaşayan kişinin algıları bozulur ve gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemez hale gelir. Halüsinasyon ve sanrılar yaşayabilir, var olmayan şeyleri görebilir ya da duyabilir. Bu deneyimler korkutucudur ve psikoz yaşayan kişilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermesine neden olabilirler.

PSİKOZ BELİRTİLERİ

Başlangıç:

Notlarda veya iş performansında düşüş

Düşünmek veya konsantre olmakta güçlük çekmek

Başkalarının etrafında şüphe veya huzursuzluk

Kişide bakım veya hijyen eksikliği

Normalden daha fazla yalnız zaman geçirmek

Durumların gerektirdiğinden daha güçlü duygular göstermek

Hiç duygu hissetmemek

Erken dönem:

Başkalarının görmediği şeyleri duymak, görmek veya tatmak

Alışılmadık inançlara veya düşüncelere inanmak

Aileden ve arkadaşlardan uzaklaşmak

Kendine bakmayı bırakmak

Net düşünememek veya dikkat eksikliği

İleri dönem:

İşitsel halüsinasyonlar: Etrafta kimse yokken sesler duymak

Dokunsal halüsinasyonlar: Açıklayamayacağınız tuhaf hisler veya duygular

Görsel halüsinasyonlar: Orada olmayan insanları veya nesneleri görmek

Dış güçlerin duygularınız ve eylemlerinizi kontrol etmesi.

Küçük olayların veya yorumlardan büyük anlamlar çıkarmak

Özel güçleriniz olduğunu düşünmek, özel bir görevde olduğunuzu veya aslında bir tanrı olduğunuzu düşünmek.

PSİKOZ TEDAVİSİ

Ani yatıştırma

Psikoz yaşayan bazı insanlar kendini aşırı rahatsız eder ve kendine ya da çevresindekilere zarar verebilir. Böyle durumlarda bu insanları çabucak yatıştırmak gerekir. Bu yönteme ani yatıştırma adı verilir. Hızlı etki eden bir enjeksiyon veya sıvı ilaç uygulanarak hasta yatıştırılır.

İlaç tedavisi

Antipsikoz adı verilen ilaçlarla, psikoz belirtileri yaşayan hastalar kontrol altına alınabilir. Bu ilaçlar halüsinasyon ve sanrıları azaltarak kişilerin zihinlerinin daha açık olmasını sağlar. Bu ilaçlar, hastalığın belirtilerine uygun olarak önerilir.

Bilişsel davranışçı terapi

Bilişsel davranışçı terapi, hastanın düzenli aralıklarla bir sağlık danışmanıyla görüşerek düşünce ve davranışlarının değiştirilmesi sürecidir.