Kırmızı Oda dizisindeki Sadi karakterinin sokaklarda tek başına yaşam mücadelesi vermesi izleyenlerin yüreğini sızlattı. Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın hayatı araştırılmaya başlandı.

Kırmızı Oda dizisinin ekrana gelen son bölümünde sokaklarda tek başına yaşam sürmeye başlayan Sadi karakterinin hayat hikayesi karşısında izleyenler, gözyaşlarını tutamamıştı.

Sosyal medya platformunda en çok konuşulan konular arasında yer alan Sadi karakterine, Erkan Petekkaya hayat veriyor. Dizide panik atak hastası Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya'nın performansı, izleyenlerden büyük beğeni alıyor.

Peki, Kırmızı Oda Sadi karakteri kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Erkan Petekkaya'nın hayatı ve biyografisi..

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Erkan Petekkaya, aslen Diyarbakırlıdır. Çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçiren başarılı oyuncu, ilkokulu Mehmet Karamancı İlkokulu'nda okumuş ve Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olmuştur.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazanan Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri Devlet Tiyatroları'nın kadrolu oyuncusudur. 1994 yılında televizyon dünyasındaki kariyerine kamera şakalarıyla başlamıştır. 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle kariyerini devam ettiren Petekkaya, 1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı 'Aynalı Tahir' dizisinde Kadir rolü ile tanınmıştır.

Erkan Petekkaya; Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol almıştır. 2005 yılında 'Köpek' dizisinin başrolü olan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiştir.

2005-2007 döneminde 'Beyaz Gelincik' adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandıran Petekkaya, Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde rol almıştır. 2008 yılında 'Son Bahar' adlı televiyon dizisinde rol alan Petekkaya, 2010 yılında da 'Hanımeli Sokağı' adlı dizide oynamıştır.

2010-2012 yılları arasında 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandıran Petekkaya, bu dizide acımasız bir kişiliği olan ancak daha sonra yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynayarak çok başarılı bir oyunculuk sergilemiş ve ününe ün katmıştır.

2012 yılında yayımlanmaya başlayan 'Dila Hanım' adlı dizide Hatice Şendil ile başrolü paylaşan usta oyuncu, 'Paramparça' adlı dizide Cihan karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.