Kırmızı Oda Sadi'nin eşi Azra kimdir? Deniz Uğur Kırmızı Oda'da...

Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi'nin karısı Azra karakterini oynayacak isim belli oldu. Peki Kırmızı Oda'nın Azra'sı kim olacak? Deniz Uğur kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Kırmızı Oda dizisinde geçtiğimiz hafta, Delikanlı Sadi’nin seansı sırasında Azra ilk defa anlatılmaya başlandı.

Hamdi babanın vurulup hastanede yattığı sırada ağabeyini ziyarete gelen Azra ile Delikanlı Sadi ilk kez karşılaştı. Sadi hikayesini doktor hanıma anlattığı sırada günümüzde de Azra ile görüştüğünü söyleyince bu durum doktor hanımı da şaşırttı.

Delikanlı Sadi bu hafta Azra ile nasıl tanıştıklarını, nasıl büyüdüklerini ve nasıl evlendiklerini anlatacak. Seyirciler Kırmızı Oda Azra kimdir? Azra'yı kim oynuyor? Deniz Uğur kimdir? sorularını araştırıyor. İşte Kırmızı Oda'nın Azra'sı Deniz Uğur hakkında bilgiler...

KIRMIZI ODA AZRA KARAKTERİ

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Kırmızı Oda dizisinde bu hafta hayatımıza girmesi beklenen Azra, Hamdi Baba’nın kardeşi ve dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Delikanlı Sadi’nin de eşidir.

Başrolünde Binnur Kaya'nın rol aldığı diziye bu hafta Deniz Uğur katılacak. Uzun süredir hikayesinin ele alındığı Sadri karakterinin sık sık bahsettiği Azra karakterini Deniz Uğur canlandıracak.

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur, 17 Ekim 1971 Ankara doğumludur. Ünlü opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur.

1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis'in torunudur, bu nedenle Ubıh ve Adige kökeni de vardır. Baba tarafından ise, dedesi Mustafa Kemal Atatürk‘ün sınıf arkadaşı Yümnü Uğur, babaannesi ise II. Abdülhamit'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında Yaz Evi dizisi ile yaşayan Deniz Uğur; Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları, Paramparça Aşklar, Ertelenmiş Hayatlar, Baba Oluyorum, Sahte Prenses, Hayatım Sana Feda, Yağmur Zamanı, Zümrüt, Benimle Evlenirmisin, Yalan dünya, Kurtlar Sofrası gibi bir çok proje de rol almıştır.

Kanal D ekranlarınya yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Seher Yılmaz karakterine hayat veren Deniz Uğur, Kırmızı Oda'ya Azra karakteriyle konuk olacak.