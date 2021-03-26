Kırmızı Oda Zafer karakteri kimdir, hikayesi nedir? Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler..

TV8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde görülen Zafer karakterinin hayat hikayesi araştırılıyor. Zafer karakterine ise Yiğit Özşener hayat veriyor. Peki, Kırmızı Oda Zafer kimdir?

Her Cuma TV8 ekranlarında yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde iki yeni oyuncu dikkati çekti.

Nazlı ve Kumru’nun hikayelerinin bitmesinin ardından Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna Zafer ve Nihal karakterleri dahil oldu.

Zafer karakterinin hayat hikayesiyle birlikte Yiğit Özşener'in kim olduğu araştırma konusu oldu. 'Kırmızı Oda Zafer karakteri kimdir, hikayesi nedir? Yiğit Özşener kimdir, kaç yaşında?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Kırmızı Oda Zafer karakteri kimdir, hikayesi nedir? Yiğit Özşener kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar..

KIRMIZI ODA ZAFER KARAKTERİ KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam hikayelerini ele alan eserlerinden uyarlanan ve TV8'in reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümünde Zafer Bey karakteri, izleyicilerin dikkatini çekti.

Zafer karakteri, yeni katılan oyuncu Esra Ronaber’ın hayat verdiği Nihal karakterinin eşidir. İkisinin hikayesi yeni bölümün ekranlara gelmesiyle birlikte netlik kazanacak.

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?

6 Nisan 1972 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan Yiğit Özşener'in babası avukat, annesi ise ev hanımıdır.

Ortaokulda Fransızca, lisede de İngilizce öğrenen Özşener, 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden mezun olmuştur.

Yedek subay olarak, Kuleli Askeri Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapan ünlü oyuncu, Koç Üniversitesi'nde 1997 yılında başladığı İşletme master'ını (Master of Business Administration) 1999 yılında tamamlamıştır.

1994 yılında 'Stüdyo Oyuncuları' seçmelerine katılan ve bu seçmelerden geçmeyi başaran oyuncu, 1994 yılından 2001 yılına kadar Studio Oyuncuları Topluluğu'nda eğitim almış ve çeşitli oyunlarda yer almıştır.

1995 yılında Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği 'Gergadanlaşma' adlı oyun ile profesyonel olarak oyunculuğa başlayan Özşener, bu oyunla Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katılmıştır.

Tiyatro dışında reklam filmleri, sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynayan yakışıklı oyuncu, 2000 yılında çekilen 'Turkcell Hazırkart' reklamında Nil Karaibrahimgil'in peşinden koşan Özgür Çocuk olarak tanınmıştır.

2000 yılında Yunanistan Delphi'de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali'nde, Thedoros Terzopoulos'un yönettiği 'Herakles' üçlemesinde oynamış ve 2001 yılında kurulan Dükkan Tiyatro Topluluğu'nun kurucu üyesidir.

Çasod üyesi olan Yiğit Özşener, aynı zamanda seslendirme yapmaktadır. 89 yılında THY'den aldığı planörlük brövesi vardır. Ayrıca yelken ve dalış sertifikalarına da sahiptir.

YİĞİT ÖZŞENER’İN OYNADIĞI DİZİLER

Ramo (2020)

Üzgünüm Leyla (2001)

Karanlıkta Koşanlar (2001)

Unutma Beni (2002)

Zeybek Ateşi (2002)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

24 Saat (2004)

Arapsaçı (2004)

Rüzgarlı Bahçe (2005)

Rüya Gibi (2006)

Dudaktan Kalbe (2007)

Kayıp (2007)

Ezel (2009)

Son (2012)

Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)

İntikam (2013)

Yüzyıllık Mühür (Trt1)

Bozkır (2018)

YİĞİT ÖZŞENER’İN ROL ALDIĞI FİLMLER