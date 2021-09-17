Kırmızı Oda Süveyda kimdir? İlayda Alişan Kırmızı Oda'da...

2. sezonuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine Süveyda karakteriyle İlayda Alişan dahil oldu. Seyirciler, Kırmızı Oda Süveyda kimdir? İlayda Alişan kimdir? merak ediyor. İşte detaylar..

Son olarak Masumiyet dizisindeki Ela karakteriyle dizi sektörüne damga vuran İlayda Alişan, Kırmızı Oda ile geri döndü.

İlk sezonunda konusu ve hikayeleriyle dillerden düşmeyen Kırmızı Oda, 2. sezonuyla bu akşam ekranlarda olacak.

Süveyda karakteriyle diziye dahil olan İlayda Alişan seyircilerin araştırma konusu oldu. İzleyiciler, Kırmızı Oda Süveyda kimdir, hikayesi nedir? İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan hakkında bilgiler...

KIRMIZI ODA SÜVEYDA KİMDİR?

Süveyda, asi bir genç kız olarak Doktor Hanım'ın karşısına çıkacak. Süveyda karakterine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümü ile konu netlik kazanacak.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve dizi oyuncusu olan İlayda Alişan, Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okudu.

İLAYDA ALİŞAN BOYU, KİLOSU, BURCU

İlayda Alişan, 1.60 metre boyunda, 48 kilo ve Balık burcudur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yaptı.

İLAYDA ALİŞAN DİZİ VE FİLMLERİ

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı.

Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir.

Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır.

Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı. Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı.

MASUMİYET DİZİSİ ELA

2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. Son olarak FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı.

KIRMIZI ODA SÜVEYDA

Şimdilerde ise Kırmızı Oda 2. sezonuna dahil olan İlayda Alişan, Süveyda karakterine hayat verecek.